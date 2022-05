"Wyjedź za mnie" - Jennifer Lopez w najbardziej współczesnej komedii romantycznej na DVD i Blu-Ray 0

Para supergwiazd Kat Valdez (Jennifer Lopez) i Bastian (debiutujący w filmie Maluma) mają się pobrać na oczach milionów widzów. Kiedy jednak Kat przed samą ceremonią dowiaduje się, że została zdradzona, postanawia poślubić zupełnie nieznanego sobie mężczyznę, którego wybiera losowo z widowni. Opowieść o odnajdywaniu miłości pomimo różnic, pozornie tylko nie do pokonania, ukaże się już 15 czerwca na Blu‑ray i DVD.

"Wyjedź za mnie"

Piosenkarka o statusie gwiazdy i zwykły nauczyciel matematyki (Owen Wilson). Czy taki związek może się udać? A co jeśli ten nauczyciel matematyki jest zwykłym człowiekiem wyłowionym z tłumu pod wpływem impulsu? Charlie Gilbert, który został zaciągnięty na koncert przez swoją córkę Lou i najlepszą przyjaciółkę – Parker, zupełnie nieoczekiwanie trafia w centrum uwagi. Wtedy bowiem Kat Valdez decyduje się poślubić właśnie jego podczas swojego koncertu, który na dodatek jest transmitowany na żywo w mediach społecznościowych. Ale coś, co zaczyna się jako impulsywna reakcja, obraca się w nieoczekiwanie udany romans. I kiedy wszystko wokół stara się rozdzielić zakochanych, pojawia się pytanie: czy dwoje tak odmiennych ludzi jest w stanie zbudować związek oparty na wzajemnym szacunku i zrozumieniu?

Wyjdź za mnie to film w reżyserii Kat Coiro, znanej między innymi z serialu Netfliksa Już nie żyjesz, czy nadchodzącego She-Hulk. Jest adaptacją komiksu "Marry me", którego autorem jest Bobby Crosby. Kiedy więc pojawił się pomysł nakręcenia na jego podstawie filmu, producenci bardzo szybko dostrzegli drzemiący w tej historii potencjał. To w końcu komedia romantyczna, ale dziejąca się we współczesnym świecie. Całkowicie świeża i przystająca do bieżącej rzeczywistości. To aktualna wersja najbardziej udanych filmów romantycznych, w której Rzymskie wakacje spotykają się z Notting Hill.

Interesowało mnie nakręcenie filmu o współczesnych celebrytach, zestawienie tego kim naprawdę są, z tym co widzi w nich publiczność. I tym właśnie stała się ta historia – okazją do odkrycia ludzkiej strony postaci znanych wyłącznie z obrazków.

mówi producentka filmu Elaine Goldsmith Thomas

To również nieprawdopodobny romans naszpikowany wpadającymi w ucho piosenkami wykonywanymi przez Jennifer Lopez, która bez trudu odnalazła się w postaci gwiazdy estrady.

Rozumiem to życie­ – wyznaje aktorka. Ten film dosłownie wchodzi za zasłonę prywatności i pokazuje jak to naprawdę jest być celebrytą. Ale praca przy tym tytule stała się dla mnie również okazją do spełnienia marzenia jakim było nagranie albumu z muzyką do filmu. To pierwszy muzyczny film od czasów "Seleny", w którym biorę udział, ale wtedy niestety nie miałam szansy zaśpiewać, ponieważ twórcy wykorzystali prawdziwe nagrania wokalistki.

Wyjdź za mnie ukaże się na Blu-ray i DVD już 15 czerwca.

Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY i DVD:

Sceny niewykorzystane

Gagi z planu

Prawdziwe oblicze Jennifer

Za kulisami filmu

Zrób głośniej – muzyka z „Wyjdź za mnie”

Koncert w Madison Square Garden

Stylowy ślub

Teledysk On My Way

Komentarze twórców

https://www.youtube.com/watch?v=c3wJUQm0T9Y

Źrodło: Galapagos