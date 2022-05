Phil Abraham reżyserem pilota szpiegowskiego serialu z Arnoldem Schwarzeneggerem 0

Netflix około roku temu przejął szpiegowski serial z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej. Od tej pory o projekcie była cisza. Aż do teraz. Nareszcie poznaliśmy nazwisko reżysera, który stanie za kamerą odcinka pilotażowego.

Arnold Schwarzenegger, film ''Terminator 3: Bunt maszyn''

Reżyserią i produkcją pilotażowego odcinka nie posiadającego jeszcze swojego tytułu serialu został Phil Abraham. Ma on duże doświadczenie z telewizyjnymi seriami. Pracował m.in. przy Orange Is The New Black, Daredevil, Wirus czy Breaking Bad.

Dla byłego gubernatora Kalifornii i aktora, którego z pewnością wszyscy kojarzycie z roli Terminatora, będzie to pierwsza poważna rola w serialu. Wcieli się on w ojca, który wraz z córką dowiaduje się, że od lat potajemnie pracują jako agenci CIA. Od tego momentu zdają sobie sprawę, że wszystko co do tej pory ich łączyło i co o sobie wiedzieli było kłamstwem i tak naprawdę wcale się nie znają. Zostają jednak zmuszeni do wspólnej pracy przy jednej z misji.

Serial porusza temat rodzinnej dynamiki, a to wszystko osadzone w świecie wysoko wykwalifikowanych szpiegów. Akcja produkcji rozgrywać ma się w różnych zakątkach świata i być pełna humoru.

Twórcą serialu jest Nick Santora. W rolę córki wciela się Monica Barbaro.

