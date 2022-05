Amazon zamawia dwa sezony szalonej animacji ''The Hospital'' 0

Jesli lubicie animowane produkcje dla dorosłych, to platforma Amazon wychodzi Wam naprzeciw. Serwis zamówił właśnie dwa sezony animacji The Hospital.

serial ''The Hospital''

To produkcja science fiction, która opowie o losach dwóch kosmitów – Sleecha i Klaka. To najlepsi przyjaciele i znani w całej galaktyce chirurdzy, którzy zmagają się z naprawdę bardzo dziwnymi przypadkami. Spotkali się już m.in. z pasożytami jedzącymi lęk, nielegalnymi pętlami czasowymi i chorobami przenoszonymi drogą płciową w przestrzeni kosmicznej. Brzmi dziwnie, nieprawdaż? Pewnego razu oboje ryzykują zarówno swoją karierę, jak i samą egzystencję, aby zająć się bardzo niezwykłą sprawą.

Za serial odpowiada Cirocco Dunlap. Obsadę głosową tej przedziwnej animacji prowadzą Maya Rudolph, Natasha Lyonne, Keke Palmer, Greta Lee, Kieran Culkin i Sam Smith.

Palmer udzieli głosu doktorowi Klakowi, błyskotliwemu, wielookiemu chirurgowi. Greta Lee zaś sportretuje dr Sleech, lekkomyślną, trochę zarozumiałą chirurg, której znakami rozpoznawczymi są jej geniusz, jaszczurzy ogon oraz bezwarunkowa miłość do jej przyjaciela Klaka. Lyonne zaś udzieli głosu pielęgniarce Tup, Rudolph wcieli się w dr Vlam, robota-stażystę żyjącego od co najmniej 20 000 lat, a Culkin to doktor Plowp, chirurg, który mentalnie zatrzymał się w okresie dojrzewania. Smith z kolei udzieli głosu doktorowi Azelowi, który ma sześć stóp i nie do końca określoną moralność.

Źrodło: Variety