Rita Moreno dołącza do rodziny Toretto 0

W dziesiątej, przedostatniej części Szybkich i wściekłych rodzina Toretto powiększy się o seniorkę rodu. Angaż otrzymała Rita Moreno, która sportretuje babcię głównego bohatera.

Rita Moreno, film ''West Side Story'' 2021

Podaną przez portale wiadomość potwierdził sam Vin Diesel publikując na swoim Instagramie filmik, na którym aktor i Michelle Rodriguez ciepło witają legendarną aktorkę w rodzinie Toretto.

Rita Moreno to 90-letnia już aktorka, która swoją karierę rozpoczęła w latach 50. debiutując w musicalu Deszczowa piosenka. Potem światowy sukces i Oscara przyniosła jej rola w innym musicalu West Side Story. Z nowszych produkcji kojarzyć możecie ją z serialu One Day at a Time i Jane the Virgin oraz nowej wersji West Side Story w reżyserii Stevena Spielberga.

Za reżyserię filmu Szybcy i wściekli 10 odpowie Louis Leterrier, który przejął to stanowisko po Justinie Linie, który zrezygnował z projektu z powodu różnic twórczych. Zachował jednak pozycję producenta i współscenarzysty wraz z Danem Mazeau.

Fabuła najnowszej części pozostaje tajemnicą. Seria ta rozpoczęła się w 2001 roku. W ubiegłym roku do kin weszła 9. część cyklu, w której to Dominic Toretto prowadzi spokojne życie z Letty i ze swoim synem Brianem. Jednak nadal czyhają na niego różne niebezpieczeństwa. Tym razem Dominic musiał zmierzyć się z duchami własnej przeszłości. Jego ekipa znów połączyła siły, żeby pokonać wroga – doskonałego kierowcę Jacoba Toretto, który jest bratem Dominica skłóconym z nim od wielu lat. Wszystkie dotychczasowe filmy z tej serii wliczając w to spin-off Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw do tej pory zarobiły na całym świecie ponad 6 miliardów dolarów.

Prace na planie filmu już trwają. Premiera zaplanowana jest na 19 maja 2023 roku.

Źrodło: Instagram