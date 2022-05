Christopher Lloyd w obsadzie czarnej komedii o węgierskim psychoanalityku dr Nandorze Fodor 0

Znany z kultowej serii Powrót do przyszłości aktor dołączył do obsady będącej już w produkcji czarnej komedii opowiadającej o słynnym węgiersko-amerykańskim psychoanalityku doktorze Nandorze Fodor.

Christopher Lloyd, film ''Powrót do przyszłości''

Swój angaż otrzymał nie kto inny jak Christopher Lloyd. Aktor wcieli się w dr Price’a, pisarza i szanowanego badacza parapsychologii. W obsadzie są także Simon Pegg i Minnie Driver. Pegg portretuje głównego bohatera, a Driver wciela się w asystentkę Fodora.

Będący już w produkcji film nosi tytuł Nandor Fodor and The Talking Mongoose. Zdjęcia do niego w dużej mierze powstają w Leeds, mieście w północnej Anglii. Lloyd na planie filmowym pojawić ma się jeszcze w tym tygodniu.

Film opowie o doktorze Nandorze Fodor, psychoanalityku, pisarzu, dziennikarzu i parapsychologu. W latach 30 XX wieku był on czołowym autorytetem w dziedzinie zjawisk paranormalnych. Wysnuł on teorię, iż nawiedzenia mogą być skutkiem napięć psychicznych wynikających z nierozwiązanych niegdyś problemów. W swojej zawodowej karierze w dużej mierze skupił się na przypadku gadającej mangusty Gef, która rzekomo zamieszkiwała farmę Irvingów.

Nandor Fodor and The Talking Mongoose pisze i reżyseruje Adam Sigal mający na swoim koncie film science fiction Chariot oraz kryminał Sargasso.

