Czy "Top Gun: Maverick" będzie najlepszym finansowym otwarciem w karierze Toma Cruise'a? 0

Top Gun: Maverick może być najlepszym finansowym otwarciem w karierze Toma Cruise’a. Tak przynajmniej sugerują prognozy analityków zajmujących się box office’em.

Tom Cruise - "Top Gun: Maverick"

Memorial Day będzie dla Toma Cruise’a wielkim wydarzeniem. Do kin wchodzi kolejne widowisko z jego udziałem, które zapowiada się na wielki kasowy hit. Spodziewana kwota przez studio, jaką w pierwszy weekend zarobi film Top Gun: Maverick to 92 mln dolarów. Co ciekawe eksperci finansowi zajmujący się box office’em są dużo bardziej optymistycznie nastawieni do tej premiery.

Przewidują debiut gdzieś w przedziale od 100 do 125 milionów dolarów, co byłoby wynikiem absolutnie fantastycznym, tym bardziej, że mówimy o filmie, który został świetnie przyjęty przez krytyków.

Top Gun: Maverick jest również na dobrej drodze, aby stać się najlepszym finansowym otwarciem w karierze Toma Cruise’a. Na ten moment numerem jeden hollywoodzkiego gwiazdora jest Wojna światów z 2005 roku, która zarobiła 64,8 mln dolarów. Drugą lokatę zajmuje Mission: Impossible — Fallout z 61,2 mln dolarów. Podium domyka natomiast druga odsłona wspomnianego cyklu, czyli Mission: Impossible 2 z 2000 roku z kwotą 57,8 mln dolarów.

Jak widać po tych liczbach filmy z Tomem Cruise’em nie miały wcale ogromnych otwarć – Top Gun: Maverick może być pierwszym filmem z "setką" po pierwszym weekendzie.

Źrodło: The Hollywood Reporter