Plakat filmu "Thor: miłość i grom" potwierdza powrót Jaimie Alexander jako Lady Sif 0

Spekulacje na temat pojawienia się w filmie Thor: miłość i grom postaci znanej, jako Lady Sif zostały rozwiane. Wszystko dzięki oficjalnemu plakatowi promującemu widowisko Marvel Studios.

Jaimie Alexander - "Agenci T.A.R.C.Z.Y."

Co prawda Lady Sif tak naprawdę nie pojawia się na żadnym z dotychczasowych plakatów promujących film Thor: miłość i grom, to aktorka Jaimie Alexander jest przypisywana wraz z resztą głównej obsady filmu tuż pod tytułowym logo. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że jej bohaterka, którą kilkukrotnie miała okazję portretować w Kinowym Uniwersum Marvela powróci!

Lady Sif został wprowadzona w pierwszym filmie o przygodach dzielnego Thora i trzeba przyznać, że miała dość istotną rolę do odegrania w zaprezentowanej na ekranie historii. Niestety w późniejszej fazie Marvel Cinematic Universe została ona zepchnięta na dalszy plan i było jej coraz mniej. Zaliczyła krótkie epizody w Thor: Mroczny świat oraz serialach Agenci T.A.R.C.Z.Y. i Loki. Teraz fani aktorki powinni liczyć na to, że otrzyma ona nieco więcej ekranowego czasu.

W filmie Marvel Studios Thor: miłość i grom Bóg Piorunów (Chris Hemsworth) wyrusza na wyjątkową misję, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Przyjemną emeryturę Thora przerywa jednak spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem Bogów (Christian Bale) – galaktycznym zabójcą, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych istot. Aby stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa na pomoc Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która z niewiadomych przyczyn potrafi władać jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźnika Bogów i powstrzymać go nim będzie za późno, bohaterowie muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami.

Widowisko wchodzi na ekrany kin w Polsce 8 lipca 2022 roku.

