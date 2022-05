James Wan i Jason Momoa podobno walczyli o to, by Amber Heard zagrała w "Aquamanie 2" 0

Proces o zniesławienie pomiędzy Johnnym Deppem, a Amber Heard to jeden z najgłośniejszych tematów w amerykańskich show-biznesie od lat. Co ciekawe w trakcie tej sądowej batalii wyszło sporo informacji dotyczących kontynuacji Aquamana.

W trakcie procesu światło dzienne ujrzały niektóre spoilery dotyczące kontynuacji Aquamana – Aquaman and the Lost Kingdom. Dowiedzieliśmy się również, że cała sprawa miała wpływ na zmniejszenie roli Amber Heard w filmie. Co więcej, wygląda na to, że Warner Bros. Pictures tak naprawdę nie chciał przywracać gwiazdy do roli Mery w sequelu. Reżyser James Wan i Jason Momoa podobno walczyli o utrzymanie jej w filmie i mogli odegrać kluczową rolę w przekonaniu studia.

Amber Heard nie została umieszczona ani na plakacie, ani zaproszona na wydarzenie FanDome, co więcej w rzeczywistości powiedzieli jej, że nie może przyjść. Są to doniesienia od informatorki zajmującej się hollywoodzką branżą, Kathryn Arnold. Podobno dyrektorzy Warner Bros. Pictures byli zaniepokojeni, że Heard nie miała żadnej ekranowej chemii z gwiazdą filmu Jasonem Momoą.

Przyszłość aktorki w DC Films jest już raczej policzona i występ w Aquaman and the Lost Kingdom będzie jej ostatnim aktem w DCEU.

Źrodło: ComicBookMovie