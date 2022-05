Kubuś Puchatek i Prosiaczek w slasherze - zobaczcie pierwsze zdjęcia promujące ''Winnie the Pooh: Blood and Honey''

Postacie znane z książek dla dzieci A.A. Milne Kubuś Puchatek i przyjaciele na początku tego roku przeszły do własności publicznej, co oznacza, iż każdy może korzystać z nich na własny użytek nie obawiając się naruszenia licencji czy praw autorskich. Filmowcy szybko z tego skorzystali tworząc slasher Winnie the Pooh: Blood and Honey. W sieci zadebiutowały pierwsze zdjęcia promujące horror.