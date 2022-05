Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

W wieku 67 lat zmarł legendarny Ray Liotta 0

Wielka strata dla światowego kina. W wieku 67 lat zmarł legendarny "Chłopiec z ferajny" – Ray Liotta.

"Chłopcy z ferajny"

26 maja 2022 roku będzie smutnym dniem dla historii kina. W wieku 67 lat odszedł z tego świata znakomity aktor Ray Liotta. Zmarł na Dominikanie, gdzie aktualnie brał udział w zdjęciach do filmu zatytułowanego "Dangerous Waters". Z informacji medialnych wynika, że zmarł we śnie. Nie ma na ten moment żadnych doniesień związanych z przyczyną śmierci hollywoodzkiego aktora.

Ray Liotta zapisał się wielkimi zgłoskami w historii kina. Z pewnością rolą, którą na zawsze zapisał się w annałach kina będzie ta u Martina Scorsese w filmie Chłopcy z ferajny. Oprócz tego klasyka zagrał w pokaźnej liczbie znanych hollywoodzkich produkcji – Dzika namiętność, Pole marzeń, Kolonia karna, Operacja "Słoń" czy Blow to tylko niektóre z nich.

Ostatnio jego kariera zaczynała na nowo nabierać rozpędu. Jeśli chodzi o nowsze tytuły to mogliśmy go oglądać w takich filmach, jak Wszyscy święci New Jersey czy Historia małżeńska.

A Wy, z której roli zapamiętacie na zawsze Raya Liottę?

Źrodło: Deadline