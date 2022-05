Harrison Ford jako Indiana Jones - zobacz oficjalne zdjęcie z 5. filmu 0

Podczas eventu Star Wars Celebration na scenie pojawił się Harrison Ford i zaprezentował światu pierwsze oficjalne zdjęcie z oczekiwanego od dawna piątego filmu opowiadającego o słynnym podróżniku i archeologu Indianie Jonesie.

Harrison Ford, film ''Indiana Jones i ostatnia krucjata''

Zdjęcie jest dość ciemne i widać na nim jedynie sylwetkę bohatera. Patrząc jednak na jego charakterystyczny ubiór i kapelusz jaki nosi możemy być pewni, że to słynny Indiana Jones. Znajduje się on na starym wiszącym moście we wnętrzu jakiejś jaskini.

Ford pochwalił się także, że produkcja filmu Indiana Jones 5 idzie nadzwyczaj dobrze i jest pewien, że wejdzie on do kin o czasie, a planowaną datą jego premiery jest 30 czerwca 2023 roku.

Niestety, ale fabularne szczegóły piątej i ostatniej części z serii nie są na razie znane. Oprócz Forda w obsadzie są także Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones i Antonio Banderas. Za kamerą stanął James Mangold, który przejął to stanowisko od Stevena Spielberga. Ten pozostał przy projekcie jako producent. Muzykę do filmu skomponował natomiast legendarny John Williams, który swoją przygodę z tą serią zaczął 40 lat temu filmem Poszukiwacze zaginionej arki. To pierwsza produkcja o przygodach Indiany Jonesa, która zapoczątkowała jedną z najbardziej kasowych serii przygodowych. Przy budżecie 18 milionów dolarów zarobiła ona ponad 380 milionów.

