Netflix zajmie się realizacją serialu na bazie gry "Horizon Zero Dawn"

Kolejna gra wideo od Sony doczeka się adaptacji. Tym razem wybór padł na "Horizon Zero Dawn".

Prezes Sony Pictures Entertainment, Tony Vinciquerra poinformował, że "Horizon Zero Dawn" oraz "Gran Turismo" to dwa najnowsze tytuły, którymi zainteresowało się Hollywood. Ten pierwszy tytuł trafił w ręce włodarzy platformy streamingowej Netflix, która przygotuje serial. Natomiast kultowa seria wyścigowa, nie trafiła jeszcze w ręce żadnego dystrybutora i jest również na wczesnym etapie rozwoju.

Wcześniej Sony Pictures Entertainment ogłosiło, że aktorka produkcja "God of War" zostanie zrealizowana przez Amazon Studios i trafi na ich platformę streamingową – Prime Video.

Od jakiegoś czasu Sony i PlayStation Productions rozwijają swoje projekty oparte na popularnych grach wideo. W tym roku do kin wszedł film Uncharted, natomiast HBO pracuje aktualnie nad serialem opartym na wybitnej grze "The Last of Us". Zapowiedziano również film fabularny "Ghost of Tsushima" w reżyserii Chada Stahelskiego oraz serię "Twisted Metal".

