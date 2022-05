Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Jodie Foster jedną z gwiazd 4. sezonu "Detektywa" 0

HBO zaczyna kompletować obsadę aktorską 4. sezonu serialu Detektyw. Już wiemy, że jedną z głównych ról zagra laureatka Oscara, Jodie Foster.

Jodie Foster - "Podwójne życie"

4. sezon popularnego serialu stacji HBO będzie tytułowany, jako True Detective: Night Country. Akcja zostanie osadzona na Arktyce i skupi się wokół zaginięcia sześciu pracowników obsługujących Arktyczną Stację Badawczą Tsalal. Sprawa zostanie przydzielona Liz Danvers i Evangeline Navarro – panie będą musiały rozwikłać zagadkę zaginięcia pracowników, a także zmierzyć się z własnymi demonami, które noszą w sobie i dotrzeć do prawy zakutej w lodowej tafli.

Jodie Foster dołącza do obsady i jak się okazuje zagra jedną z głównych ról. Laureatka Oscara sportretuje postać Liz Danvers. Dla gwiazdy będzie to pierwsza tak duża rola w produkcji serialowej. Do tej pory mogliśmy ją kojarzyć przede wszystkim z głośnych projektów kinowych.

Reżyserką oraz scenarzystką 4. sezonu będzie Issa López. Przy skrypcie pracuje też Alan Page Arriaga. Barry Jenkins będzie pełnił funkcję producenta wykonawczego.

Jak oceniacie ten angaż? Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalsze informacje dotyczące obsady aktorskiej True Detective: Night Country.

Źrodło: Deadline