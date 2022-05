Gala zamknięcia 75. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes w CANAL+ 0

Przed nami gala zamknięcia 75. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. W CANAL+ poznamy laureata Złotej Palmy.

Canneński festiwal, jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie filmu, powoli dobiega końca. Miłośnicy kina mogą śledzić codzienne relacje z festiwalu dzięki CANAL+ PREMIUM dostępnego również jako LIVE TV w ramach serwisu CANAL+ online. Relacje towarzyszyć im będą aż do uroczystej ceremonii zamknięcia. W ofercie CANAL+ znalazły się też filmy – triumfatorzy oraz nominowani wcześniejszych edycji Festiwalu.

Festiwal w Cannes to dwa tygodnie celebracji wspaniałego kina. Korzenie tego wydarzenia sięgają lat 30. XX wieku i są pokłosiem skandalu politycznego mającego miejsce w czasie festiwalu w Wenecji, kiedy to pod naciskiem Hitlera i Mussoliniego jury dopasowało swój werdykt pod ich dyktat i nagrodziło faszystowski film propagandowy. Czerpiąc ze wsparcia Wielkiej Brytanii i Stanów, Minister Kultury i Sztuki Francji Jean Zay oraz dyplomata i historyk Philippe Erlanger powołali do życia festiwal filmowy, a na jego miejsce wybrali usytuowane na Lazurowym Wybrzeżu Cannes. Twórcy chcieli, aby ich inicjatywa stała się jednym z największych wydarzeń w świecie kina. Pierwszy festiwal planowany na jesień 1939 roku trzeba było odwołać z powodu wybuchu II Wojny Światowej, która skutecznie zablokowała jego organizację aż do 1946 roku.

Od tego czasu festiwal co roku stanowi niezapomniane wydarzenie kulturalne, towarzyskie i medialne. Jego historia pełna jest skandali i kontrowersji, z grożeniem obłożeniem widowni ekskomuniką włącznie, znana z odkrywania nowych gwiazd i z budzących sprzeczne emocje decyzji odzwierciedlających nastroje polityczne.

To wszystko nie odbiera festiwalowi niczego z jego prestiżu. Cannes spełniło w stu procentach marzenia swoich ojców założycieli i jest niekwestionowanym, największym międzynarodowym wydarzeniem filmowym.

Tegoroczna edycja nie ustępuje pod względem rozmachu tym wcześniejszym. W konkursie Głównym o Złotą Palmę walczy 21 wspaniałych produkcji. m.in. Stars at Noon Claire Denis, Tori and Lokita Jeana-Pierre’a i Luca Dardenne, Showing Up Kelly Reichardt i Holy Spider Aliego Abbasiego.

Wśród nominowanych filmów nie zabrakło polskich akcentów – do nagrody głównej nominowany jest film "IO" Jerzego Skolimowskiego, a w sekcji Un Certain Regard – promującej kino o oryginalnej tematyce i formie – swój nowy film, będący koprodukcją CANAL+ Polska, Silent Twins, pokazała Agnieszka Smoczyńska, autorka Fugi i Córek dancingu. W jury kategorii Un Certain Regard zasiadła w tym roku Joanna Kulig, a w kategorii Złote Oko, najlepszych dokumentalistów wybierze m.in. Agnieszka Holland. Do tej pory polskie produkcje triumfowały na festiwalu canneńskim kilkakrotnie, w tym zdobywając Złotą Palmę: Człowiek z żelaza w 1981 r. oraz Pianista w 2002 r. W 2018 r. Paweł Pawlikowski odbierał Złotą Palmę za reżyserię Zimnej wojny.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu organizatorzy zdecydowali się nawiązać do toczącej się wojny w Ukrainie – podczas ceremonii otwarcia festiwalu jako gość specjalny przemówił Wołodymyr Zełenski, który zaapelował do filmowców, by nie pozostawali obojętni wobec agresji Rosji. Z drugiej strony zakwalifikowanie do konkursu głównego filmu "Żona Czajkowskiego" Kiriłła Sieriebriennikowa spotkało się ze sprzeciwem Agnieszki Holland – przewodniczącej Europejskiej Akademii Filmowej. Pomimo, iż jest to jedyna rosyjska produkcja obecna na festiwalu, a jej twórca znany jest z antyputinowskiej postawy, Agnieszka Holland krytykuje za tę decyzje władze festiwalu twierdząc, że żadne produkcja rosyjska nie powinna być do udziału w nim dopuszczona.

28 maja, podczas ceremonii zamknięcia, poznamy laureatów najważniejszych nagród: w Konkursie Głównym, w sekcji Un Certain Regard oraz w konkursie Złote Oko.

Transmisja zakończenia gali 75. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes 28.05, godz. 20:30 w CANAL+ PREMIUM dostępnym również w ramach LIVE TV w serwisie CANAL+ online. Całość gali dostępne on-demand w CANAL+ online już o 21:30, zaraz po zakończeniu transmisji na CANAL+ PREMIUM.

Źrodło: Canal+