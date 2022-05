Imponujący spot telewizyjny "Ms. Marvel" - kolejnego serialu MCU 0

Marvel Studios nie próżnuje i promuje swój kolejny serial aktorski oparty na komiksach Marvela. Przed Wami nowy spot telewizyjny Ms. Marvel.

Ms. Marvel to nowa, oryginalna seria, która przedstawia Kamalę Khan, muzułmańską nastolatkę z Ameryki dorastającą w Jersey City. Kamala jest zapalonym graczem i skrybą fan-fiction. Jest mega fanką superbohaterów z przerośniętą wyobraźnią — zwłaszcza jeśli chodzi o Kapitan Marvel. Kamala czuje jednak, że nie pasuje do szkoły, a czasem nawet do domu – to znaczy, dopóki nie zyskuje supermocy, takich jak bohaterowie, na których zawsze patrzyła z podziwem. Życie staje się lepsze dzięki supermocom, prawda?

Premiera 8 czerwca.

Na Twitterze można znaleźć również porcje nowych plakatów z bohaterami produkcji Marvela:

Źrodło: Marvel Studios