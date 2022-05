Neill Blomkamp może nakręcić adaptację gry "Gran Turismo" 0

Sony Pictures i PlayStation Productions dały zielone światło na realizację kolejnej adaptacji kultowej serii gier wideo. Mowa o symulatorze wyścigów "Gran Turismo". Poznaliśmy nazwisko reżysera, który jest przymierzany do nakręcenia widowiska.

Południowoafrykańsko-kanadyjski reżyser Neill Blomkamp jest faworytem Sony Pictures i PlayStation Productions do objęcia posady reżysera filmu będącego adaptacją "Gran Turismo". Projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Fabuła tego filmowego przedsięwzięcia jest trzymana w tajemnicy, ale wieści pojawiły się w momencie, gdy światło dzienne ujrzały też plotki dotyczące opracowywania wersji serialowej kultowej gry dla jednej z platform streamingowych.

"Gran Turismo" to jeden z wielu zapowiedzianych projektów przez Sony Pictures i PlayStation Productions. Wśród nich są także "God of War", które zostanie zrealizowana przez Amazon Studios i trafi na ich platformę streamingową – Prime Video, natomiast HBO pracuje aktualnie nad serialem opartym na wybitnej grze "The Last of Us" oraz platforma streamingowa Netflix zajmuje się realizacją "Horizon Zero Dawn". Zapowiedziano również film fabularny "Ghost of Tsushima".

Na którą adaptację gry wideo czekacie najbardziej?

Źrodło: Deadline