"Belfast" - nowy i zarazem najbardziej osobisty film Kennetha Branagha na Blu‑ray i DVD

Nowy i zarazem najbardziej osobisty film Kennetha Branagha to opowieść o burzliwym okresie w historii tytułowego Belfastu i konsekwencjach, które dla życia dorastającego chłopca i jego rodziny może nieść konflikt zbrojny, rozgrywający się tuż za oknem. Film doceniony przez krytyków i nominowany do Oscarów w aż 7 kategoriach, oraz wyróżniony Oscarem® i Złotym Globem za najlepszy scenariusz oryginalny ukaże się 29 czerwca na Blu‑ray i DVD.

Podczas gdy cały świat świętuje lądowanie misji Apollo 11 na Księżycu, Belfast zamienia się w sierpniu 1969 roku w strefę wojny między dwiema frakcjami o kwestię przynależności Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii. W ogniu szaleńczych walk na ulicach, życie chłopca i jego robotniczej rodziny musi ulec zmianie. Podczas gdy spokojne do tej pory miasto zamienia się w pole walki, wewnątrz rodzinnego domu rozpoczynają się starania o zachowanie resztek normalności. Historia opowiedziana jest z perspektywy trzypokoleniowej protestanckiej rodziny wynajmującej dom na jednym z miejskich osiedli. Szczególnie mocno widzimy świat oczami wyobraźni dziewięcioletniego Buddy’ego, który nie bardzo wie z jakiego powodu jego sąsiedzi z dnia na dzień zamienili się w krzyczący tłum podpalający okoliczne domy. Chłopak rozumie, że jest świadkiem bardzo ważnych wydarzeń, które wpłyną na jego przyszłe życie. Próbuje odnaleźć odwagę do przetrwania tych niepokojów w wewnętrznej sile matki, pozytywnym nastawieniu ojca i życiowych lekcjach zasłyszanych od dziadków.

Belfast to film zrodzony z życiowego doświadczenia reżysera Kennetha Branagha. Jak sam przyznaje: to najbardziej osobisty film, jaki kiedykolwiek stworzyłem. Jest o miejscach i ludziach, których kocham. Historyczne wydarzenia są więc przekształcone przez wyobraźnię dziewięcioletniego chłopca, który nawet dorastając w trudnych czasach pozostaje zupełnie normalnym dzieckiem. Zwyczajne dzieciństwo to też coś, co z całych sił stara się mu zapewnić cała rodzina, świadoma sytuacji, w jakiej się znaleźli. Widzimy rodziców, którzy mierzą się z trudami zwykłego życia, i widzimy dziadków odnajdujących humor w codzienności. To koniec końców jeden z najprawdziwszych obrazów rodziny, jakie zobaczyć mogliśmy w kinie w ciągu ostatnich lat. Nawet pomimo niecodziennych trudów życia, jest tutaj miejsce na śmiech, muzykę, taniec – najzwyklejszą radość bycia.

Belfast to miasto opowieści. A pod koniec lat 60. przeszło przez wyjątkowo burzliwy okres w swojej historii. Bardzo dramatyczny, pełen przemocy, w który moja rodzina i ja zostaliśmy uwikłani. Pięćdziesiąt lat zajęło mi szukanie właściwego sposobu, aby o tym napisać, aby znaleźć odpowiedni język. Historia mojego dzieciństwa, która zainspirowała mnie do stworzenia tego filmu, stała się opowieścią o momencie przejścia z dzieciństwa w dorosłość. Dla mnie wydarzyło się to w Belfaście w 1969 roku, kiedy wydarzenia społeczne przyspieszyły moment utraty niewinności. Właśnie ten moment starałem się pokazać na samym początku filmu, kiedy sielankowe sceny zostają w jednym momencie przewrócone do góry nogami. Pamiętam te wydarzenia właśnie w ten sposób. Pewnego dnia życie stanęło na głowie i to wszystko działo się dla mnie niemal w zwolnionym tempie. Nagle usłyszałem dźwięk, którego początkowo nie zrozumiałem, ale kiedy odwróciłem się i spojrzałem na tłum na ulicy, moje życie już nigdy, przenigdy nie było takie samo jak wcześniej. W tym wydarzeniu było coś dramatycznego, ale i uniwersalnego, jestem przekonany że widzowie mogą rozpoznać w tym jakiś punkt zwrotny własnego życia.

opowiada o kulisach filmu reżyser

Belfast zadebiutował w polskich kinach 29 lutego. Został wyróżniony Oscarem i Złotym Globem za najlepszy scenariusz oryginalny. Na Blu-ray i DVD ukaże się już 29 czerwca.

Dodatki specjalne w wydaniach BLU-RAY i DVD:

Alternatywne zakończenie z udziałem Kennetha Branagha

Sceny usunięte

Miasto z czasu historii: za kulisami "Belfastu"

Wewnętrzne dziecko

Komentarz scenarzysty i reżysera Kennetha Branagha

Źrodło: Galapagos