Ruben Östlund ze Złotą Palmą - "Triangle of Sadness" najlepszym filmem festiwalu w Cannes

W weekend rozdano nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Główna nagroda, czyli Złota Palma powędrowała w ręce Rubena Östlunda, dla którego jest to już drugie wyróżnienie w karierze na tej ikonicznej i prestiżowej imprezie.

"Triangle of Sadness"

Triangle of Sadness w reżyserii Rubena Östlunda najlepszym filmem tegorocznego festiwalu filmowego w Cannes. Szwedzki filmowiec po raz drugi w swojej karierze otrzymał najważniejsze wyróżnienie – pierwszy raz Złotą Palmę dostał w 2017 roku za film The Square. Co ciekawe Triangle of Sadness otrzymało też nagrody CST dla zespołu dźwiękowego oraz Prix des Cinémas Art et Essai (Prix de l’AFCAE).

Najlepszym aktorem wybrano Kang-ho Songa za rolę w filmie Broker, natomiast aktorką numer jeden festiwalu okrzyknięto Zahrę Amir Ebrahimi za występ w filmie Holy Spider.

Chan-wook Park został wybrany najlepszym reżyserem za pracę przy filmie Heojil kyolshim, natomiast Tarik Saleh dostał nagrodę za scenariusz do filmu Boy from Heaven.

Nie obyło się bez polskiego akcentu. Nagroda Jury powędrowała do Eo w reżyserii Jerzego Skolimowskiego, który wyróżnieniem podzielił się z Le otto montagne.

