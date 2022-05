''To musi być miłość'' - polska komedia już dostępna w serwisie Polsat Box Go 0

Zaledwie pół roku po kinowej premierze polska komedia romantyczna To musi być miłość dostępna jest na wyłączność w serwisie Polsat Box Go.

film ''To musi być miłość''

To musi być miłość to pełna dobrego humoru i wzruszeń historia, przenosząca widza w świat miłosnych zawirowań trzech sióstr, które muszą zdecydować, co dalej z ich życiem.

Akcja filmu, za którego reżyserię odpowiada Michał Rogalski, rozgrywa się pomiędzy Bożym Narodzeniem a Sylwestrem. Opowiada o sile więzów rodzinnych i niesamowitej mocy prawdziwej przyjaźni. Matka trzech dorosłych córek wyjeżdża do Sopotu, aby jeszcze raz przemyśleć decyzję o swoim ślubie. Niespodziewanie dołączają do niej córki. Okazuje się, że ich związki nie są tak idealne, jak się im wydawało. W ramach rodzinnych obrad muszą zmierzyć się z rzeczywistością i zdecydować, co dalej. Tymczasem ich partnerzy zrobią wszystko, aby naprawić błędy i odzyskać zaufanie. Doprowadza to do wielu niespodziewanych i zabawnych sytuacji.

W produkcji występują Małgorzata Kożuchowska, Anna Smołowik, Ina Sobala, Małgorzata Zajączkowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Mateusz Rusin i Jan Englert.

Użytkownicy Polsat Box Go mogą wypożyczyć To musi być miłość za 20 zł na 48 godzin i oglądać w tym czasie produkcję dowolną liczbę razy.

Źrodło: Polsat