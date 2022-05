Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje amerykański aktor Bo Hopkins 0

W piątek zmarł znany i ceniony amerykański aktor Bo Hopkins.

Bo Hopkins nie żyje. Amerykański aktor zmarł w wieku 80 lat w miniony piątek, podały zagraniczne media. Śmierć aktora została potwierdzona na jego oficjalnej stronie.

Z wielkim smutkiem ogłaszamy, że Bo odszedł. Bo uwielbiał słuchać swoich fanów z całego świata i chociaż nie był w stanie odpowiedzieć na wszystkie e-maile w ciągu ostatnich kilku lat, doceniał kontakt od każdego z was. – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Aktor urodził się jako William Hopkins, jednak zmienił imię na "Bo", co było odniesieniem do postaci, którą grał w "Przystanku autobusowym", jego pierwszej pozabroadwayowskiej sztuce. Wstąpił do armii amerykańskiej w wieku 16 lat i po odbyciu służby wojskowej zdecydował się na karierę aktorską.

Jego pierwszą ważną rolą była ta w westernie Dzika banda z 1969 w reżyserii Sama Peckinpaha, gdzie zagrał Szalonego Lee. Filmowiec zatrudnił go również do swojego kolejnego filmu, którym była Ucieczka gangstera. Z innych ważnych produkcji, w których pojawił się Bo Hopkins należy wymienić takie tytuły, jak: Biała błyskawica, Posse, Człowiek który kochał "Tańczącą Kotkę", Ekspres o północy, Amerykańskie graffiti i The Bounty Hunter.

Którą z jego kreacji cenicie najbardziej?

Źrodło: Variety