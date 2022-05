"Stranger Things" wprowadza zapomniany hit Kate Bush na pierwsze miejsce najpopularniejszych piosenek iTunes 0

Stranger Things ma wielką moc i wie to każdy. Popularny serial Netflixa pomógł wskrzesić nieco zapomniany hit angielskiej piosenkarki Kate Bush.

Sadie Sink - "Stranger Things"

Piosenka zatytułowana "Running Up That Hill" po raz pierwszy pojawia się w premierowym odcinku najnowszego sezonu serialu Stranger Things i odgrywa znaczącą rolę w historii Max granej w znakomity sposób przez Sadie Sink. Jak się okazuje utwór przeżywa drugą młodość i znalazł się na pierwszym miejscu na liście iTunes.

"Running Up That Hill" to pierwszy singiel z albumu Kate Bush zatytułowany "Hounds of Love", który stał się jej największym hitem w latach 80. Co ciekawe utwór był pierwotnie zatytułowany "A Deal With God", jednak tytuł został zmieniony przez wytwórnię ze względu na obawy, że znajdzie się na czarnej liście w krajach religijnych, takich jak Włochy, Francja i Australia.

Tak naprawdę to nie pierwszy raz, kiedy Stranger Things pomaga ożywić jakiś utwór. W poprzedniej serii podobna sytuacja miała miejsce z "The Never Ending Story" Limahla. YouTube ujawnił w tym czasie liczba wyszukiwań teledysku wzrosła o 800 procent.

Źrodło: Deadline