Człowiek, który nie istniał: "Operacja Mincemeat" z Colinem Firthem trafi na polskie VOD

Wcale nie "mielonka", a wciągające kino historyczne. Opowieść o największym oszustwie II wojny światowej. Produkcja z Colinem Firthem i Matthew Macfadyenem w rolach głównych to historia o tym, jak dwóch oficerów brytyjskiego wywiadu wyprowadziło w pole Hitlera i jego strategów za pomocą zwłok… nieistniejącego szpiega. Premiera przewrotnej i trzymającej w napięciu Operacji Mincemeat już 31 maja w serwisie PREMIERY CANAL+.

Jak przemycić ponad 100 tys. żołnierzy z punktu A do punktu B, tak żeby wróg tego nie zauważył? Właśnie takie pytanie stanęło przed dowódcami aliantów w 1943 roku. Dwaj najbardziej kreatywni oficerowie – Montagu (Firth) i Cholmondeley (Macfadyen) – wpadli na pomysł nie tyle odważny, co nawet szalony. Nakłonili dowództwo do podrzucenia hitlerowcom zwłok nigdy nieistniejącego "szpiega", który niósł tajne dokumenty mówiące o planowanym ataku na Sardynię, podczas gdy prawdziwy desant miał odbyć się na innej włoskiej wyspie – Sycylii. Co może pójść nie tak? Film Johna Maddena pokazuje, że niemal wszystko – od logistyki po… wybór odpowiednich zwłok.

Produkcja sprawnie opisuje wszystkie kulisy spektakularnej operacji wojsk alianckich, nie zapominając przy tym o budowaniu napięcia niezbędnego dla tego typu filmów. Wysiłki w dążeniu do wyprzedzenia przeciwnika o kilka kroków są fantastycznie portretowane przez Firtha i Macfadyena, a chemia oraz zdrowa rywalizacja między tymi bohaterami jest bardzo widoczna (co jest naturalne, w końcu obaj aktorzy wcielili się w tę samą postać, kultowego Pana Darcy’ego w ekranizacjach "Dumy i uprzedzenia"). Operacji Mincemeat jest również wyjątkową i absurdalną historią pomysłu, który miał zmienić bieg wojny, ryzykując przy tym życiem wielu ludzi. To pełen akcji i zaskakująco zabawnych momentów film o żołnierzach, których rzadko widujemy na ekranie – toczących wojnę w ukryciu, świadomych tego, że żadne ich działanie nie gwarantuje pewności i gwarancji sukcesu.

Film opiera się na książce Bena Macintyre’a, wydanej w 2010 roku o tym samym tytule – jej autor był także konsultantem reżysera. Za kamerą stanął John Madden, nominowany do Oscara za reżyserię filmu Zakochany Szekspir (w którym również pracował z Colinem Firthem) oraz autor m.in. produkcji Sama przeciw wszystkim. Autorką scenariusza jest Michelle Ashford – mająca na swoim koncie m.in. pracę przy hitowym serialu Pacyfik czy Masters of Sex. Głównym bohaterom na ekranie towarzyszą m.in. Kelly Macdonald, Jason Isaacs czy Paul Ritter, dla którego była to ostatnia rola przed śmiercią.

Widzowie serwisu PREMIERY CANAL+ będą mogli obejrzeć Operację Mincemeat już od 31 maja.

