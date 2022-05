Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Maestro" - oto Bradley Cooper na pierwszych zdjęciach. Niesamowita przemiana gwiazdora! 0

Platforma Netflix pokazała pierwsze fotografie z filmu Maestro. Możemy na nich ujrzeć Bradleya Coppera, który przeszedł niesamowitą metamorfozę.

"Maestro" to najnowszy film w reżyserii Bradleya Coopera, który dodatkowo gra w nim główną rolę. Platforma Netflix pokazała pierwsze zdjęcia promujące film – przedstawiają one samego Coopera u boku drugiej gwiazdy tej produkcji, czyli Carey Mulligan.

W owej produkcji Bradley Cooper wciela się w postać ceniony kompozytora z Broadwayu, Leonarda Bernsteina, natomiast Carey Mulligan zobaczymy w roli żony Bernsteina, Felicji Montealegre. Fotki, które znajdziecie poniżej przedstawiają Bernsteina w różnym wieku, z imponującym makijażem i charakteryzacją zastosowanymi na Cooperze, aby ten przybrał wygląd starszej wersji kompozytora.

Co ciekawe zdjęcia do filmu wystartowały w tym miesiącu. Fani czekają na ten film nie powinni się spodziewać jego premiery prze 2023 roku. Pierwotnie film miał nakręcić Steven Spielberg, jednak z powodu napiętego terminarza, powierzył to zadanie właśnie Cooperowi.

Źrodło: Netflix