"Fucking Bornholm" w Konkursie Głównym Crystal Globe Competition w Karlowych Warach 0

Film Fucking Bornholm w reżyserii Anny Kazejak znalazł się w selekcji 56. Międzynarodowego Festiwalu w Karlowych Warach. Film zostanie zaprezentowany w Konkursie Głównym – Crystal Globe Competiton.

fragment plakatu filmu "Fucking Bornholm"

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach jest uważany za najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe w Europie Środkowo–Wschodniej. Jest to również jeden z najstarszych festiwali filmowych posiadających kategorię A (obok m.in Cannes, Berlina, Wenecji, San Sebastian). Każdego roku najlepszy filmu Konkursu Głównego jest nagradzany statuetką Kryształowego Globu.

Dotychczas film Fucking Bornholm był prezentowany podczas krakowskiego festiwalu Off Camera, a od 6 maja można go oglądać w polskich kinach. Udział w festiwalu w Karlowych Warach będzie początkiem międzynarodowej ścieżki filmu.

PONIŻEJ PLAKAT FESTIWALOWY AUTORSTWA BARTOSZA KOSOWSKIEGO

Tej majówce daleko do hygge… „Fucking Bornholm” to obraz pokolenia dzisiejszych 40-latków, współczesny komediodramat, który dotyka tematu tożsamości w czasach, gdzie znane nam do tej pory wzorce przestały mieć znaczenie. Film powstał na podstawie słuchowiska Empik Go, nagrodzonego Bestsellerem Empiku.

