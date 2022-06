Rachel Zegler z główną rolą w prequelu ''Igrzysk śmierci'' 0

Powstający dla Lionsgate prequel Igrzysk śmierci nareszcie ma swoją gwiazdę. Rolę pierwszoplanową otrzymała zdobywczyni Złotego Globu za występ w musicalu West Side Story – Rachel Zegler.

Rachel Zegler, film ''West Side Story''

Zegler sportretuje główną bohaterkę Lucy Gray Baird. U jej boku zagra Tom Blyth, który wcieli się w młodego Coriolanusa Snowa.

Postać Lucy jest niesamowicie inteligentna, emocjonalna, zwinna i fizycznie wytrzymała oraz pięknie śpiewa. Rachel uosabia wszystko to, jest więc idealnym wyborem tak casting skomentował prezes Lionsgate, Nathan Kahane.

Lucy Grey idealnie pasuje do Zegler. To postać odważna, niezależna, wyzywająca, ale także wrażliwa, emocjonalna i niezwykle kochająca. Rachel sprawi, że będzie niezapomniana dodał reżyser Francis Lawrence.

Prequel nosi tytuł The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, a jego fabuła opiera się na powieści o tym samym tytule Suzanne Collins. Za kamerą stanie Francis Lawrence. To on wyreżyserował trzy ostatnie filmy z serii Igrzyska śmierci.

The Ballad of Songbirds and Snakes rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Premierę prequela studio zaplanowało na 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: ComingSoon