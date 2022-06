Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"King’s Land" z Madsem Mikkelsenem w dystrybucji Best Filmu! 0

"King’s Land" z Madsem Mikkelsenem w roli głównej znalazł się w dystrybucji Best Filmu! To kolejna współpraca wybitnego duńskiego aktora z reżyserem Kochanka królowej Nikolajem Arcelem. Autorami scenariusza "King’s Land" są Arcel i Anders Thomas Jensen.

Zdjęcia do filmu "King’s Land" mają rozpocząć się 5 września 2022 roku. Będą kręcone w Danii, Niemczech i Czechach. Producentką tego międzynarodowego projektu jest Louise Vesth.

Akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie XVIII wieku, kiedy duński król Fredirik V ogłosił, że dzikie wrzosowiska Jutlandii powinny zostać ujarzmione, zaorane i skolonizowane, aby cywilizacja mogła się rozprzestrzeniać i generować nowe podatki dla domu królewskiego. Jednak nikt nie miał odwagi zastosować się do tego dekretu, ponieważ wrzosowiska oznaczały pewną śmierć i były uważane za miejsce nawiedzane przez wygłodniałe wilki, rozbójników oraz domenę brutalnej i bezlitosnej przyrody. W 1755 roku na wrzosowiska przybył samotny luter Ludvig Kahlen, uparcie dążąc do realizacji życiowego marzenia, zdeterminowany, aby osiągnąć swój cel: wrzosowisko przyniesie mu bogactwo i honor albo go pokona.

Moja współpraca z Nikolajem Arcelem w czasie realizacji "Kochanka królowej" była cudowna, więc jestem bardzo podekscytowany, że będę mógł ponownie z nim pracować. Ma sprecyzowaną wizję tego filmu, a Anders Thomas napisał świetny scenariusz, którego brutalność i delikatność głęboko mnie poruszyła od pierwszych chwili.

oświadczył Mikkelsen

Arcel dodaje:

"King’s Land" będzie zapierającym dech w piersiach epickim widowiskiem, w którym obecny będzie mrok, humor, niemoc, krew, pot i szaleństwo.

Planowana premiera filmu – koniec 2023 roku.

Źrodło: Best Film