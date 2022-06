Powstaje kontynuacji komedii romantycznej ''Pozycja obowiązkowa'' - gwiazdorska obsada już jest na planie! 0

Wytwórnia Focus Features oficjalnie poinformowała, iż trwają już prace na planie sequela udanej komedii romantycznej Pozycja obowiązkowa. Kontynuacja doczekała się realizacji cztery lata po premierze oryginalnego filmu.

film ''Pozycja obowiązkowa''

Sequel powstaje pod tytułem Book Club 2 – The Next Chapter. Do swoich ról powracają Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen i Mary Steenburgen. Te cztery najlepsze przyjaciółki wyruszą do Włoch, gdzie przeżyją jedyną w swoim rodzaju przygodę.

Wraz z tą informacją w sieci pojawiło się także pierwsze oficjalne zdjęcie promujące sequel, na którym widzimy wszystkie cztery wspomniane wyżej aktorki.

Pozycja obowiązkowa opowiada o czterech wieloletnich przyjaciółkach, które raz w miesiącu spotykają się w stworzonym na własny użytek klubie czytelniczym. Niejedno już w życiu widziały, przeczytały i przeżyły, ale „Pięćdziesiąt twarzy Greya” okaże się w ich przypadku pozycją wyjątkowo inspirującą. Początkowo nieco onieśmielone, szybko dają się zauroczyć Christianowi Greyowi i jego zmysłowej pomysłowości. A ponieważ, jak wiadomo, życie jest krótkie, panie postanawiają nie tracić czasu i odkryć nowe twarze miłości. I choć z pewnością nie każdy facet to Grey, to niejednemu warto dać szansę.

W kontynuacji kobiecy kwartet zabierze swój klub książki do Włoch, gdzie kobiety przeżyją zabawną i pełną emocji przygodę, a wszystko przez to, iż na jaw wyjdą skrywane sekrety.

Za kamerą ponownie stanął Bill Holderman, który napisał scenariusz wspólnie z Erin Simms. Do powracającej obsady należą także Andy Garcia, Don Johnson i Craig T. Nelson. Z nowych twarzy zobaczymy Giancarlo Giannini, Hugh Quarshie i Vincent Riotta.

Źrodło: ComingSoon