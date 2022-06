Kevin Hart i Woody Harrelson na pierwszych materiałach promujących komedię akcji w reżyserii Patricka Hughesa 0

Netflix opublikował pierwsze materiały promujące komedię akcji The Man From Toronto z Kevinem Hartem i Woodym Harrelsonem w rolach głównych. Światło dzienne ujrzały zdjęcia z filmu oraz pierwszy zwiastun.

film ''The Man From Toronto''

Na ekranie oprócz wyżej wymienionej dwójki zobaczymy także Kaley Cuoco, Jasmine Mathews, Ellen Barkin, Lela Loren, Pierson Fode i Jencarlos Canela. Film wyreżyserował Patrick Hughes, mający na swoim koncie Bodyguarda Zawodowca oraz Niezniszczalnych 3.

The Man From Toronto opisywany jest jako komedia pomyłek. Punktem wyjścia fabuły filmu jest tożsamościowa omyłka, do której dochodzi w wypożyczalni Airbnb. Najsłynniejszy zabójca na świecie znany jako tytułowy Człowiek z Toronto zostaje pomylony z pewną niezgułą z Nowego Jorku. Jak się domyślacie dalej, taka zamiana z pewnością przysporzy obu panom wielu ciekawych oraz śmiesznych, a czasami może nawet groźnych momentów.

Poniżej wspomniane zdjęcia oraz zwiastun.

Premiera filmu wyłącznie na platformie Netflix. Trafi on na serwery 24 czerwca tego roku. Serwis odkupił prawa do komedii od Sony. Studio pierwotnie planowało wydać The Man From Toronto w kinach, jednak panująca pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany i po dwóch latach czekania zapadła decyzja o sprzedaży praw do filmu.

