Gwiazdorska obsada na plakacie promującym ''Bullet Train'' 0

Sony Pictures opublikowało nowy plakat promujący thriller akcji Davida Leitcha Bullet Train. Udostępniona grafika przedstawia gwiazdorską obsadę produkcji, której przewodzi Brad Pitt.

film ''Bullet Train''

Akcja Bullet Train rozgrywać się będzie w pociągu jadącym do Tokio, w którym spotyka się grupa płatnych zabójców. Brad Pitt wciela się w rolę zabójcy o imieniu "Ladybug". Informację ta potwierdza opublikowany wraz z plakatem oficjalny opis filmu. Ladybug to trochę pechowy zabójca, który tym razem do swojego zadania chciał przygotować się perfekcyjnie. Los ma jednak wobec niego inne plany. Okazuje się, że w pociągu, którym podróżuje znajduje się cała śmietanka z środowiska płatnych zabójców. Ich zadania do wykonania są ze sobą powiązane, jednak ich cele są sprzeczne.

Za reżyserię Bullet Train odpowiada David Leitch, który pracował na podstawie scenariusza Zaka Olkewicza. Ten zaś inspirował się japońską powieścią Isaka Kotaro zatytułowanej Maria Beetle. W obsadzie filmu oprócz Brada Pitta znajdują się Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji, Joey King, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Hiroyuki Sanada, Bad Bunny, Masi Oka, Zazie Beetz, Logan Lerman, Karen Fukuhara i Sandra Bullock.

Premiera Bullet Train zaplanowana jest na 5 sierpnia tego roku.

Źrodło: ComingSoon