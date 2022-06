Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

To koniec! Johnny Depp pokonuje Amber Heard w sądzie! 3

Po tygodniach jednego z najgorętszych procesów w historii show biznesu wreszcie poznaliśmy wyrok. Johnny Depp pokonał w sądzie Amber Heard!

"Dziennik zakrapiany rumem"

Proces, który wystartował jeszcze w kwietniu wreszcie został zakończony. Sąd ogłosił dzisiaj swoją decyzję w sprawie o zniesławienie Johnny’ego Deppa przez Amber Heard. Wyrok okazał się przychylny aktorowi, któremu Amber Heard musi wypłacić odszkodowanie sięgające 15 mln dolarów.

W dniu dzisiejszym ławnicy podjęli decyzję w dwóch sprawach – pozwu o zniesławienie z powództwa Deppa oraz kontrpozwu Amber Heard. W 2018 roku była żona Johnny’ego Deppa oskarżyła go na łamach artykułu w "Washington Post" o to, że padła ofiarą przemocy domowej – miała ucierpieć fizycznie oraz psychicznie. Depp oraz jego obrona zaskarżyli Heard do sądu domagając się 50 mln dolarów odszkodowania.

Jeśli chodzi o kontrpozew aktorki, to ona oraz jej obrona żądali odszkodowania rzędu 100 milionów dolarów. Co ciekawe ława przysięgłych uznała, że obrona Deppa niektórymi komentarzami w sądzie zniesławiła Heard, dlatego też on sam musi zapłacić jej 2 mln odszkodowania.

Finalnie to jednak Depp wygrywa tę batalię.