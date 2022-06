Daniela Melchior wystąpi w "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" 0

Daniela Melchior będzie miała okazję ponownie współpracować z Jamesem Gunnem. Aktorka dołączyła do widowiska należącego do Kinowego Uniwersum Marvela.

Daniela Melchior - "Legion samobójców"

Daniela Melchior zaczyna odgrywać coraz większą rolę w Hollywood. Aktorka dołączyła do kolejnej znanej i kasowej franczyzy. Po występie w filmie Legion Samobójców: The Suicide Squad dostała szansę dołączenia do rodziny "Szybkich i wściekłych". Portugalska gwiazda zagra w filmie Fast X. Teraz James Gunn postanowił kontynuować z nią współpracę i po występie w widowisku należącym do DC Extended Universe, w którym wcieliła się w postać Ratcatcher, zaangażował ją do swojego kolejnego projektu w MCU, czyli Guardians Of The Galaxy Vol. 3.

Szczegóły dotyczące roli Danieli Melchior są na ten moment tajemnicą. Fani zaczęli spekulować, że może chodzić o Moondragonę, córkę Draxa, który ma być ważną częścią historii w trzeciej części cyklu o Strażnikach Galaktyki. James Gunn szybko jednak uciął plotki, jakoby ta bohaterka miała pojawić się na ekranie. Najprawdopodobniej Melchior zagra jakiś epizod.

Portugalka to nie jedyna persona, która zagrała u Gunna w uniwersum DC. W Guardians Of The Galaxy Vol. 3 zagra też Chukwudi Iwuji, którego można oglądać w serialowym spin-offie o Peacemakerze. Oprócz powrotu podstawowej obsady Strażników, wiemy, że część trzecia przedstawi nam postać Adama Warlocka, granego przez Willa Poultera.

Guardians Of The Galaxy Vol. 3 trafią do kin 3 maja przyszłego roku.

