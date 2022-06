Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Marvel szuka głośnego nazwiska do wyreżyserowanie "Fantastycznej Czwórki"

Po tym, jak Jon Watts zdecydował się opuścić statek pod nazwą "Fantastyczna Czwórka", Marvel Studios musi szukać innego filmowca, który wyreżyseruje widowisko. Hollywoodzkie studio nie zamierza jednak spieszyć się z decyzją.

Dziennikarz Justin Kroll podzielił się z fanami komiksowych ekranizacji nowymi informacjami związanymi z projektem "Fantastyczna Czwórka". Według jego źródeł szef MCU, czyli Kevin Feige nie ma zamiaru spieszyć się z poszukiwaniami nowego reżysera widowiska. Ogłoszenia ma nastąpić dopiero we wrześniu przy okazji Święta Pracy, także fani liczący na to, że dojdzie do tego w trakcie Comic-Conu będą rozczarowani.

Po odejściu Jona Wattsa szef MCU chciałby zatrudnić jakieś głośne nazwisko na stanowisku reżyserskim. Ponoć na jego liście znajduje się kilku kandydatów, aczkolwiek nie pada żadne konkretne nazwisko. Kontynuowanie pracy ze znanym i doświadczonym filmowcem to rzecz, do której Feige przekonał się dzięki współpracy z Samem Raimim przy okazji drugiego filmu o Doktorze Strange’u. Dzięki temu prezes nie musiał martwić się o codziennym przebywaniem na planie, żeby nadzorować prace nad produkcją.

Oczywiście do Comic-Conu w San Diego (21-24 lipca) pozostało jeszcze trochę czasu i wiele może się do tego momentu zmienić. Są szanse na to, że Kevin Feige ogłosi nie tylko nazwisko reżysera, ale także obsadę aktorską.

Źrodło: ComicBookMovie