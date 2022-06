Szykują się kolejne zmiany w DC Extended Universe! Reżyser "Jokera" będzie nadzorował uniwersum? 0

W wyniku fuzji spółek WarnerMedia i Discovery doszło do wielu zakulisowych zmian, które będą miały znaczenie na przyszłość DC Extended Universe.

Toby Emmerich, który do tej pory nadzorował Warner Bros. Pictures oraz New Line od 2017 roku, nie będzie już pełnił tej funkcji. Ta została powierzona Davidowi Zaslavowi, który został nowym szefem Warner Bros. Discovery. Według medialnych doniesień chce on stworzyć trzy grupy, z których każda będzie miał własne kierownictwo. Przedsięwzięcie obejmować będzie Warner Bros. i New Line, DC Entertainment oraz studio zajmujące się animacjami.

Zaslav aktualnie poszukuje osoby, której podlegać będzie prezes DC Films, Walter Hamada. Co ciekawe miał się on zwrócić z prośbą do reżysera Jokera, Todda Phillipsa, aby ten zrobił coś więcej z uniwersum DC i pracował, jako ewentualny nadzorca. Nie będzie jednak pełnił funkcji wykonawczej. Ponoć panowie doszli do porozumienia w tej sprawie, aczkolwiek sam Todd Phillips nie jest uważany za eksperta od uniwersum DC.

Joker był wielkim sukcesem artystycznym i kasowym, ale był również oddzielnym projektem, który w żaden sposób nie łączy się z DCEU. Wybranie osoby ze zdaje się ograniczoną wiedzą na temat komiksów do potencjalnego nadzorowania całego uniwersum dlatego, że dostarczył przebój kasowy, nie brzmi, jak coś odpowiedniego. Jak widać kierownictwo Warner Bros. może się zmienić, ale dziwne pomysły pozostają te same.

Czy Todd Phillips może być Kevinem Feige’em DC?

Źrodło: The Hollywood Reporter