''Nasza bandera znaczy śmierć'' z odnowieniem na 2. sezon

Piracki serial komediowy HBO Nasza bandera znaczy śmierć okazał się wielkim sukcesem. Zdobył na tyle dużą oglądalność, że po trzech miesiącach od premiery zdecydowano się na jego kontynuację.

Taika Waititi i Rhys Darby, serial ''Nasza bandera znaczy śmierć''

Tym samym za jakiś czas poznamy dalsze losy pirata Stede’a Bonneta, rozpieszczonego arystokraty, który z własnej woli porzucił życie pełne przywilejów, po to, by zostać piratem. Objął on we władanie piracki statek Revenge i poznał słynnego kapitana Czarnobrodego. Akcja serialu dzieje się na początku XVIII wieku.

Pierwszy sezon osiągnął bardzo dobre wyniki oglądalności. Zyskał także pozytywne recenzje od krytyków, którzy docenili jego komediowe aspekty i znakomitą obsadę, która dała z siebie wszystko.

Informacja o przedłużeniu serialu Nasza bandera znaczy śmierć udostępniona została na Twitterze platformy HBO Max. Wpis opatrzony krótkim wideo możecie zobaczyć poniżej.

W Stede’a Bonneta wciela się Rhys Darby, a Eda Teacha aka Czarnobrodego, najsłynniejszego pirata w dziejach portretuje Taika Waititi. Twórcą serialu, jego scenarzystą, producentem wykonawczym i showrunnerem jest David Jenkins.

Cieszycie się z tej kontynuacji? Czy nie podzielacie entuzjazmu nad tą piracką produkcją?

Źrodło: Twitter