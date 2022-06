''Twisted Metal'' - wybrano aktora, który wcieli się w szalonego klauna 0

Serialowa adaptacja od Peacock gry wideo Twisted Metal znalazła odtwórcę ikonicznego bohatera – szalonego klauna znanego wszystkim jako Sweet Tooth.

Will Arnett, film ''Wojownicze Żółwie Ninja''

W bohatera tego wcieli się Will Arnett, który jest już zaangażowany w projekt. Do tej pory był tylko jego producentem wykonawczym. Teraz jak się okazuje zobaczymy go także na ekranie i to w kluczowej roli.

Sweet Tooth to twarz serii gier wideo. Jego podobizna bardzo często pojawia się na kluczowych materiałach. W serialu jak mówią twórcy bohater ten będzie zabawnym, a jednocześnie przerażającym człowiekiem, z niezwykłą emocjonalnością i przebiegłością, który kocha chaos. Lost Vegas to jego rewir polowań, do których wykorzystuje słynną ciężarówkę z lodami, na twarzy zaś nosi maskę wiecznie uśmiechniętego klauna.

Twisted Metal ma być wysokooktanowym serialem komediowym. Głównym bohaterem opowieści jest mężczyzna John Doe, który dostaje zadanie dostarczenia tajemniczej przesyłki na post-apokaliptyczne pustkowie. Z pomocą złodzieja samochodów zmierzy się z dzikimi maruderami prowadzącymi niszczycielskie pojazdy i innymi niebezpieczeństwami na otwartej pustynnej drodze. Jednym z jego rywali będzie obłąkały klaun, który prowadzi aż nazbyt znajomą ciężarówkę z lodami.

W Johna Doe wciela się Anthony Mackie. W obsadzie są także Stephanie Beatriz, Thomas Haden Church i Neve Campbell. Za serial odpowiadają scenarzyści Deadpoola – Rhett Reese i Paul Wernick.

Źrodło: Deadline