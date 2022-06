Była gwiazda "Mandaloriana" oraz zawodnik UFC w zwiastunie westernu "Terror on the Prairie" 0

Fani Giny Carano mają na co czekać. W sieci zadebiutował zwiastun westernu, w którym zobaczymy byłą gwiazdą uniwersum "Gwiezdnych wojen".

O odejściu Giny Carano z serialu Mandalorian napisano już wiele, dlatego też nie będziemy ponownie wracać do tego tematu. Lepiej skupmy się na nowej produkcji, w której aktorkę będziemy mieli okazję obejrzeć. W sieci zadebiutował zwiastun westernu Terror on the Prairie, w którym co ciekawe oprócz Giny Carano możemy zobaczyć inną gwiazdę, a w zasadzie legendą UFC – Donalda Cerrone'a.

Carano gra kobietę, która jest zmuszona walczyć i bronić swojego syna przed gangiem wściekłych banitów, którzy przybywają, aby zemścić się na jej mężu. Film został wyreżyserowany przez Michaela Polisha.

W obsadzie oprócz wyżej wspomnianej dwójki są też Nick Searcy, Tyler Fischer, Gabriel-Kane Day-Lewis, Heath Freeman, Samaire Armstrong, Travis Mills, Matthias Hues, Izzy Marshall i Jeremy Gauna.

Premiera 14 czerwca.