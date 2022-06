Zwiastun czarnej komedii ''Irma Vep'' z Alicią Vikander 0

HBO prezentuje pełny zwiastun serialu Irma Vep z Alicią Vikander w roli głównej. To czarna komedia, której fabuła opiera się na francuskim filmie o tym samym tytule z 1996 roku.

Alicia Vikander, serial ''Irma Vep''

Vikander wciela się w amerykańską gwiazdę filmową Mirę, która pozbawiona jest już wszelkich złudzeń, co do jej branży. Po niedawnym rozstaniu aktorka przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego '’Les Vampires'’. Produkcja jest utrzymana w konwencji mrocznego thrillera, co sprawia, że Mira zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoją bohaterką, a granice między nią samą i jej rolą niebezpiecznie się zacierają.

Miniserial analizuje szarą strefę, która oddziela rzeczywistość od fikcji, świat wyimaginowany od autentycznego oraz sztukę od prawdziwego życia.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za reżyserię Irmy Vep odpowiada francuski filmowiec Olivier Assayas, twórca oryginalnej produkcji. Na ekranie oprócz Vikander zobaczymy także Jeanne Balibar, Vincent Lacoste, Jerrod Carmichael, Carrie Brownstein, Fala Chen, Lars Eidinger, Hippolyte Girardot, Alex Descas i Kristen Stewart.

Premiera serialu 6 czerwca na HBO i HBO Max.

Źrodło: Dark Horizons