James Marsden powraca do świata ''Westworld' 0

James Marsden, aktor który w dwóch pierwszych sezonach serialu Westworld wcielał się w androida Teddy’ego Flooda, znalazł się w obsadzie czwartej serii. Jest to zaskakujące, ponieważ odgrywana przez niego postać nie żyje.

James Marsden, serial ''Westworld''

Teddy Flood po raz ostatni widziany był w drugim sezonie. Bohater ten nie zadowolony z tego, że Dolores zmieniła jego oprogramowanie popełnił samobójstwo.

Informacja o powrocie Flooda wyszła od samego Marsdena, który wystąpił podczas festiwalu ATX organizowanego przez HBO w Austin w Teksasie. Aktor potwierdził, że powróci do roli Teddy’ego. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów odnośnie okoliczności jego powrotu.

W sieci zadebiutował także plakat promujący nowy sezon. Widzimy na nim czaszkę trzymaną przez androida i dziwną kulkę wkładaną przez drugą maszynę do jej środka. Być może Flood tak właśnie powróci, nie jako ciało, a świadomość…

Premiera 4. sezonu Westworld już 26 czerwca. Także nie zbyt długo przyjdzie nam czekać na rozwiązanie zagadki zmartwychwstania Flooda.

Serial Westworld opiera się na filmie Michaela Crichtona z 1973 roku. Tytułowy ’’Westworld’’ to futurystyczny park rozrywki, w którym ludzie mogą spełniać swoje najbardziej mroczne fantazje, a wszystko to dzięki specjalnie zaprogramowanym do tego androidom.

Źrodło: ComingSoon