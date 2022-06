Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gwiazda "Borata" dołącza do obsady "Guardians Of The Galaxy Vol. 3" 0

Nominowana do Oscara Maria Bakalova dołącza do obsady widowiska Marvela. Aktorkę z Bułgarii obejrzymy w filmie Guardians Of The Galaxy Vol. 3.

"Kolejny film o Boracie"

Występ w produkcji zatytułowanej Kolejny film o Boracie był dla bułgarskiej aktorki Marii Bakalovej prawdziwym przełomem. Nominacje do Oscara oraz Złotego Globu w kategorii "najlepsza aktorka drugoplanowa" sprawiły, że zrobiło się o niej głośno. Teraz wchodząca gwiazda otrzymała angaż od samego Jamesa Gunna i Marvel Studios!.

Maria Bakalova pojawi się w filmie Guardians Of The Galaxy Vol. 3. Jej rola jest na razie tajemnicą, ale być jedną z kluczowych w trzeciej części. Na ten moment w obsadzie widowiska są już Chris Pratt, Zoe Saldana, Vin Diesel, Dave Bautista, Bradley Cooper, Sylvester Stallone, Karen Gillan, Elizabeth Debicki, Will Poulter, Chuk Iwuji oraz Daniela Melchior.

Odnotujmy również, że ostatnio James Gunn drażnił się z fanami twierdząc, że w filmie pojawi się aktor-niespodzianka, którego nazwisko nie zostało na razie zdradzone. Raczej wątpliwe, aby miało chodzić o Marię Bakalovą.

Guardians Of The Galaxy Vol. 3 trafią do kin 3 maja przyszłego roku.

Źrodło: Deadline