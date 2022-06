Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Netflix zapowiada "Sandmana" - nowy zwiastun oraz data premiery! 0

Połączenie współczesnych mitów z mroczną fantastyką, dramatem historycznym i legendami. Opowieść o Morfeuszu, władcy snu, oraz o ludziach i miejscach, które napotyka, naprawiając swoje kosmiczne, a także zwyczajnie ludzkie błędy. Zobaczcie nową zapowiedź Netflixa!

Jest taki inny świat, do którego trafia każdy i każda z nas. Wystarczy tylko zamknąć oczy i zasnąć… To miejsce zwane Śnieniem, w którym Władca Snów, Sandman (Tom Sturridge), nadaje kształt wszystkim naszym najgłębiej skrywanym lękom i fantazjom. Po tym jednak jak Sen zostaje nieoczekiwanie porwany i staje się więźniem przetrzymywanym przez całe stulecie, jego nieobecność daje początek całej serii zdarzeń, które na zawsze odmienią światy snu i jawy. Aby przywrócić porządek, Sen musi odbyć długą podróż w czasie i przestrzeni oraz naprawić błędy, które popełnił podczas swojego niezwykle długiego trwania. Na swej drodze ponownie spotyka on dawnych przyjaciół i wrogów, a także poznaje nowe istoty — tak kosmiczne, jak i ludzkie.

Serial Sandman, który jest oparty na wydawanej przez DC i uwielbianej serii komiksów autorstwa Neila Gaimana, to pełnokrwista i pełna świetnie nakreślonych postaci opowieść, w której świat mitów łączy się z mroczną fantastyką. Dziesięć spektakularnych rozdziałów to dziesięć historii wypełnionych przygodami Władcy Snów. Twórcami i producentami wykonawczymi serialu są Neil Gaiman, showrunner Allan Heinberg i David S. Goyer.

Premiera 5 sierpnia.

Źrodło: Netflix