Twórcy hitowego "Dark" przedstawiają "1899" - Maciej Musiał w obsadzie! Zobaczcie zwiastun 0

Platforma Netflix pokazała teaserowy zwiastun serialu 1899 – nowej produkcji twórców hitowego Dark.

Zachwycająca wizualnie odyseja, w której nic nie jest takie, jakim się wydaje. Twórcy popularnego na całym świecie serialu Dark przenoszą nas na pokładzie Kerberosa do roku 1899. To, co zaginione, zostanie odnalezione.

Podzielony na osiem odcinków serial opowiada o zagadkowych wydarzeniach, jakie miały miejsce podczas rejsu okrętu przewożącego emigrantów z Europy do Nowego Jorku. Pochodzących z różnych warstw społecznych i należących do różnych narodowości pasażerów łączą wspólne marzenia i nadzieja na lepszą przyszłość za granicą. Sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, kiedy na otwartym morzu na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden okręt, który zaginął wiele miesięcy wcześniej. To, co znajdują na jego pokładzie, zmienia rejs do ziemi obiecanej w koszmarną zagadkę, w której przeszłe losy każdego z pasażerów splatają się ze sobą w tajemniczą sieć.

Na razie Netflix nie ogłosił dokładnej daty premiery.

Źrodło: Netflix