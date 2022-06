Netflix zapowiada 2. sezon serialu "All of Us Are Dead" 0

Kto przetrwał epidemię zombie w Hyosan High? Serial All of Us Are Dead powraca z drugim sezonem. Zobaczcie zapowiedź wideo nadejścia drugiej serii!

"All of Us Are Dead"

Platforma Netflix wierzy w koreańskie produkcje i nie ma co się dziwić, ponieważ z racji wysokiej jakości zyskują one szybko na popularności. Nie inaczej jest z serialem All of Us Are Dead, który otrzymał zamówienie na drugi sezon. Netflix w tracie swojego konwentu zapowiedział nadejście dalszych przygód bohaterów serii.

Grupa uczniów uwięzionych w szkole musi ratować się przed inwazją zombie. W dalszej odsłonie zobaczymy kto przetrwał epidemię umarlaków w Hyosan High?

Na razie data premiery nie została ujawniona.

Źrodło: Netflix