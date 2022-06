Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Przeznaczenie: Saga Winx" - zwiastun 2. sezonu serialu Netflixa 0

Netflix wczoraj rozpoczął "Geeked Week" – największy wirtualny panel zapowiadający kilkadziesiąt produkcji oryginalnych, które już niebawem zagoszczą w bibliotece serwisu. Oczywiscie platforma nie zapomina także o swoich trwających produkcjach i prezentuje nam zwiastun 2. sezonu Przeznaczenie: Saga Winx!

"Przeznaczenie: Saga Winx"

Przeznaczenie: Saga Winx to opowieść o dorastaniu pięciu wróżek uczęszczających do Alfei — szkoły z internatem, gdzie uczą się korzystać ze swoich mocy. Na co dzień zmagają się też z wyzwaniami, jakie niosą miłość i zazdrość, oraz z… potworami, które zagrażają ich życiu.

Twórcą tej aktorskiej wersji włoskiej kreskówki Winx Club Iginio Straffiego jest Brian Young.

Premiera 2. sezonu już jesienią na Netflix. A teraz zapoznajcie się z zapowiedzią serii!

Źrodło: Netflix