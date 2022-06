Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Universal prezentuje nowy zwiastun animacji "Minionki: Wejście Gru" 0

Największa animowana seria w historii oraz światowy fenomen pop kultury, czyli "Minionki" powróci w lipcu 2022 roku. Dzisiaj prezentujemy Wam najnowszy zwiastun kolejnej odsłony zatytułowanej Minionki: Wejście Gru.

W kolejnej części jednej z najpopularniejszych animowanych serii poznamy historię o tym, jak złoczyńca nr 1 na świecie poznał Minionki, a potem stworzył najbardziej nikczemną ekipę. Mierzył się z najbardziej niebezpiecznymi przestępcami świata.

Na długo przed tym, jak został panem zła, Gru (głosu w oryginalnej wersji językowej udziela mu nominowany do Oscara Steve Carell) jest zaledwie 12-letnim chłopcem mieszkającym na przedmieściach, pracującym w swojej piwnicy nad planem przejęcia władzy nad światem.

Długo jednak nie odnosi żadnego znaczącego sukcesu. Kiedy spotyka Minionki, w tym Kevina, Stuarta, Boba oraz Otto łączy z nimi swoje siły. Razem budują pierwszą kryjówkę, projektują niezwykła broń i w końcu wykonują pierwsze misje.

Kiedy niesławna supergrupa złoczyńców – Vicious 6, usuwa swojego przywódcę — legendarnego wojownika sztuk walki Wilda Knucklesa (głosu w oryginalnej wersji użycza zdobywca Oscara Alan Arkin) — Gru, chce zostać ich członkiem. Jest w końcu najbardziej oddanym fanem grupy. Vicious 6 nie jest pod wrażeniem drobnego, niedoszłego złoczyńcy, ale Gru okazuje się od nich sprytniejszy. Oszukuje grupę złoczyńców stając się ich śmiertelnym wrogiem. Gru decyduje się na ucieczkę. Minionki muszą go uratować. W tym próbują opanować trudną sztukę walki Kung – Fu. Gru w tym czasie odkrywa, że ​​nawet najgorsi z najgorszych potrzebują czasami drobnej pomocy przyjaciół.

Film łączy to, za co świat pokochał produkcje Illumiation – niezwykły, cięty humor, odniesienia do pop kultury, emocje, znakomitą muzykę oraz nieokiełznaną akcję. Za produkcję odpowiada wizjonerski szef Illumination – Chris Meledandri oraz jego wieloletni współpracownicy – Janet Healy i Chris Renauld. Za kamerą zasiadł Kyle Banda.

Premiera 1 lipca!

Źrodło: Tylko Hity