''The Midnight Club'' - zwiastun nowego dzieła Mike'a Flanagana. Netflix zaprezentował także plakat!

Podczas Geeked Week znalazło się miejsce także dla nowego dzieła Mike'a Flanagana. To płodny filmowiec, który już od jakiegoś czasu tworzy dla Netflixa. Jego najnowszą produkcją jest The Midnight Club.

fragment plakatu promującego serial ''The Midnight Club''

Seria ta z pewnością przypadnie do gustu fanom horroru, jak i dzieł Flanagana, spod którego skrzydeł wyszła m.in. Nocna msza czy Nawiedzony dom na wzgórzu. Sprawdźcie jej pierwszy zwiastun.

A tak prezentuje się plakat serialu.

Fabuła serialu opiera się na powieści Christophera Pike'a. Akcja powieści osadzona jest w Rotterdam Home, hospicjum dla śmiertelnie chorych nastolatków. Tam właśnie grupa zaprzyjaźnionych pacjentów zbiera się co dzień o północy, aby opowiadać sobie przerażające historie. W trakcie jednego z takich spotkań zawiązują ze sobą pakt, który tego co umrze pierwszy zobowiązuje do pozagrobowego kontaktu z pozostałymi.

W członków tytułowego klubu wcielą się Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter i Sauriyan Sapkota. Znana z serii Koszmar z ulicy Wiązów Heather Langenkamp sportretuje lekarkę kierującą hospicjum. Do obsady drugoplanowanej zaliczają się m.in. Zach Gilford, Matt Biedel oraz Samantha Sloyan.

Premiera The Midnight Club 7 października – tylko na Netflix.

The Midnight Club to czwarte dzieło wyszłe w ramach współpracy Flanagana z platformą. Obecnie mężczyzna pracuje nad piątą produkcją, również horrorem – The Fall of the House of Usher.

Źrodło: Netflix