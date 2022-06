''Warrior Nun'' powraca z 2. sezonem - zobacz pierwszą zapowiedź! 0

Netflix podczas Geeked Week zaprezentował również pierwszy zwiastun drugiego sezonu serialu Warrior Nun, na który to czekamy od prawie dwóch lat.

fragment plakatu promującego serial ''Warrior Nun''

Niezwykle wojownicze zakonnice powrócą z nowymi odcinkami zimą. Netflix nie zdradził jednak czy będzie to jeszcze w tym roku, czy na początku przyszłego.

Poniższa zapowiedź daje nam spojrzenie na następstwa pierwszego spotkania naszych głównych bohaterów ze złą Adriel.

Fabuła Warrior Nun bazuje na serii komiksów Bena Dunna z gatunki mangi. Jest to historia 19-latki imieniem Ava, która budzi się w kostnicy z szansą na nowe życie w kieszeni i fantastycznym artefaktem w plecach. Odkrywa, że należy do starożytnego zakonu, który poluje na ziemi na demony, a o jej ciało i duszę walczą potężne moce z piekła i nieba. Ava musi teraz radzić sobie z nowymi obowiązkami, jednocześnie starając się żyć jak normalna nastolatka. Dramat ten pełen jest akcji, tajemnic, przygód oraz nastoletnich romansów, co udowadnia, iż Ava walczy w imię dobra, ale nie jest aniołem.

W głównej roli powraca Alba Baptista. Za serial odpowiada Simon Barry.

Źrodło: Netflix