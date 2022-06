Zapowiedź norweskiego filmu ''TROLL'' w reżyserii Roara Uthauga 0

Netflix podczas Geeked Week oprócz zapowiedzi licznych seriali, zaprezentował także pierwszy teaserowy materiał promujący norweski film TROLL. Za reżyserię tej produkcji odpowiada Roar Uthaug.

Ine Marie Wilmann, film ''Niekochani''

Uthaug na swoim koncie ma nową wersję Tomb Raidera z Alicią Vikander w roli głównej. Wyreżyserował także dramat Fala oraz thriller Hotel zła. W jego najnowszym filmie również wystąpić miała Vikander, jednak aktorka ostatecznie zrezygnowała z roli.

Fabuła TROLLA mocno odnosi się do norweskiego folkloru. Głęboko we wnętrzu góry Dovre w Norwegii po tysiącach lat uśpienia budzi się coś gigantycznego. Niszczący wszystko na swojej drodze stwór w szybkim tempie zbliża się do stolicy państwa. Jak jednak powstrzymać coś, co do tej pory było tylko wyobrażeniem i legendą? Czy uda się uratować miasto i jego mieszkańców?

Poniżej wspomniana zapowiedź. Myślicie, że film ma szansę na sukces? Wyglądem przypomina inne norweskie dzieło o podobnej tematyce z 2010 roku Łowca trolli.

Scenariusz filmu napisał Espen Aukan. Na ekranie ujrzymy m.in. Ine Marie Wilmann, Madsa Sjogarda Pettersena oraz Garda B. Eidsvolda.

Data premiery filmu zostanie dopiero podana przez Netflix.

Źrodło: Netflix