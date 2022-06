Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Komancze kontra Predator - zobaczcie zwiastun filmu "Prey" 0

20th Century Studios oraz platforma Hulu zaprezentowały pełny zwiastun wyczekiwanego filmu Prey, który będzie częścią kultowej franczyzy o Predatorze. Oprócz zapowiedzi mamy także oficjalny plakat.

Historia została osadzona 300 lat temu. Prey to opowieść o młodej kobiecie, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczce należącej do plemienia Komanczów. Została wychowana w cieniu najbardziej legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny, więc gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi, postanawia chronić swój lud. Ofiara, którą śledzi i ostatecznie konfrontuje, okazuje się wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu z zaawansowanym technicznie arsenałem, co skutkuje okrutną i przerażającą rozgrywką między dwoma przeciwnikami.

Reżyserem filmu jest Dan Trachtenberg, który pracował na scenariuszu autorstwa Patricka Aisona.

Premiera filmu 5 sierpnia na platformie Hulu.

Źrodło: HULU