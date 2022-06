"Wiki i jej Sekret" zadebiutuje na DVD i VOD już 10 czerwca 0

Już 10 czerwca na platformy streamingowe i DVD trafi Wiki i jej Sekret – pełna czułości historia dla całej rodziny o dziewczynce, która wychowuje wilcze szczenię i wrażliwości na naturę, która choć dzika, jest zarazem krucha.

"Wiki i jej Sekret"

Film będzie można obejrzeć na platformach: VOD.pl, Chili, Premiery Canal+, Rakuten TV, Player.pl, Playnow.pl, Polsat Box Go, Cineman, Mojeekino.pl.

Wiki i jej Sekret to historia ośmioletniej Wiki, która wraz z tatą, przeprowadza się do małego miasteczka w górach. Choć nowe miejsce jest pełne uroku, Wiki tęskni za dawnym życiem. Pewnego dnia dziewczynka dostaje od sąsiada niezwykły prezent – małego, cudownego szczeniaka. W tajemnicy przed tatą zabiera go do domu. Tak zaczyna się historia niezwykłej przyjaźni z wyjątkowym zwierzęciem.

W polskiej wersji językowej wystąpili – Marcin Dorociński, Tosia Żbikowska, Anna Wodzyńska, Jarosław Domin, Piotr Tołoczko.

Bardzo lubię filmy, które w mądry i wzruszający sposób opowiadają o życiu, o relacjach międzyludzkich. Myślę, że z "Wiki i jej Sekretu" można wyciągnąć kilka ciekawych wniosków. Szczególnie podoba mi się aspekt rodzinny i podkreślona relacja między ojcem a dzieckiem. W to jest wkomponowany aspekt relacji człowiek – dzikie zwierzę oraz to, co możemy zrobić kiedy uda nam się spotkać takie zwierzę i jak je chronić. Co możemy robić jako społeczeństwo, jak rozwiązywać problemy zagrożonych gatunków i przyrody, która cierpi w wyniku ekspansji człowieka.

mówi Marcin Dorociński

