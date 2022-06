Netflix zrealizuje animowany serial rozszerzający franczyzę ''Pogromców duchów'' 0

'’Pogromcy duchów'’ to popularna franczyza, która być może już niedługo otrzyma animowany serial. Za jego powstanie odpowiedzą reżyser Jason Reitman oraz Sony Pictures Animation.

film ''Pogromcy duchów. Dziedzictwo''

Dwójka ta łączy swoje siły z platformą Netflix, na której to wyląduje animacja. Reitmanowi świat ’’’Pogromców duchów’’ nie jest obcy. Stanął on bowiem za kamerą ubiegłorocznego filmu należącego do serii – Pogromcy duchów. Dziedzictwo, który został doceniony przez widzów i krytyków. Przy budżecie 75 milionów dolarów zarobił ponad 200 milionów.

W produkcję tej nie posiadającej jeszcze swojego tytułu animacji zaangażowany jest także scenarzysta wspomnianego pełnometrażowego dzieła – Gil Kenan. Panowie jednak nie będą pisać scenariusza animacji. Zostaną przy funkcji producentów wykonawczych. Jak na razie nie wiadomo kto zajmie się jego napisaniem oraz reżyserią. Projekt nie otrzymał jeszcze oficjalnego zamówienia, na razie jest na etapie rozmów o nim.

Jeśli dojdzie do zamówienia serialu to nie będzie to pierwsza animowana produkcja rozgrywająca się w świecie '’Pogromców duchów'’. Na przełomie lat 80 i 90 XX wieku emitowany był serial Prawdziwe duchołapy. Zaś w 1997 światło ujrzała animacja Extreme Ghostbusters.

